toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Шахтер – Динамо – видео голов

18:36 61 Читати українською
Шахтер – Динамо – видео голов
Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтер принимает Динамо в 14 туре УПЛ на ОСК Металлист в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер – Динамо.

В матче 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо киевляне открыли счет под занавес первого тайма.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Забитым голом отличился Николай Шапаренко, для которого этот мяч стал первым в чемпионате Украины 2018/19. После навеса Пиварича и скидки Сидклея Шапаренко сильным ударом с отскока расстрелял ворота Пятова.

Шахтер – Динамо: курьез, претензии к судье и гол Шапаренко в раздевалку

Видео гола Шапаренко:

В дебюте второго тайма "горняки" сравняли счет. Тайсон обыграл Бойко и выкатил мяч Мораесу, который находился практически перед пустыми воротами. Для бразильца не составило труда переправить мяч в ворота.

Видео гола Мораеса:

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер

live 89'
1 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Фиорентина
19:00
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук