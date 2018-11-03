Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтер принимает Динамо в 14 туре УПЛ на ОСК Металлист в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер – Динамо.

В матче 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо киевляне открыли счет под занавес первого тайма.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Забитым голом отличился Николай Шапаренко, для которого этот мяч стал первым в чемпионате Украины 2018/19. После навеса Пиварича и скидки Сидклея Шапаренко сильным ударом с отскока расстрелял ворота Пятова.

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Видео гола Шапаренко:

В дебюте второго тайма "горняки" сравняли счет. Тайсон обыграл Бойко и выкатил мяч Мораесу, который находился практически перед пустыми воротами. Для бразильца не составило труда переправить мяч в ворота.

Видео гола Мораеса: