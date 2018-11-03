Фонсека: Шахтер был более продуктивным, чем Динамо

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

"Сегодня была действительно хорошая игра, которая не похожа на все остальные. Был открытый и сбалансированный футбол. Мы были более продуктивными и взяли важные три очка. Гол на последней минуте? Это очень приятно. Мы знали, что нам нужно хорошо обороняться, Динамо также хотело победить, и это открывало для нас свободные зоны.

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Замена Ракицкого? Это редкость, но это было связано с тактическими вопросами и его желтой карточкой. Динамо иногда удавалось опасно выходить в атаку. Поэтому мы решили не рисковать. Матвиенко сыграл очень хорошо. Думаю, что благодаря ему мы стали играть более стабильно.

.Что касается Тайсона, то этот игрок очень важен для нас. Он еще не в лучшей физической форме, но его решения на поле делают разницу.

Почему матчи с Динамо нам так тяжело даются? У нас сбалансированные команды. В некоторых моментах киевляне вели в игре. Мы уважаем и признаем сильные качества Динамо. Игра с ними всегда непросто. Это великолепная команда", – цитирует Фонсеку Динамомания со ссылкой на телеканал Футбол.

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