Барселона на последних минутах вырвала победу над Райо Вальекано

В матче 11-го тура Ла Лиги Барселона добыла невероятно тяжелую победу над Райо Вальекано.

Матч начался так, как и должна начинаться игра первой и предпоследней команды чемпионата. Барселона будто и не завершала Эль-Классико, уверенно катая мяч и снова забивая с помощью связи Альба-Суарез. На 10-й минуте Жорди получил длинную передачу на ход в штрафную от Ракитича, остановился на краю поля, дождался Луиса и выкатил ему под удар. Суарез с нескольких метров был точен – 0:1.

Как ни странно, но на этом моменты каталонцев практически завершились. Райо Вальекано перестал стесняться, стал играть раскованнее и провёл несколько интересных атак, которые обязательно завершались ударами – в основном неточными. Жареным запахло на 30-х минутах, когда Райо начал откровенно возить Барселону на её же половине поля. На 31-й минуте её защиту просто разорвали: Вальекано провел скоростную атаку через центр с передачей на правый край штрафной, оттуда сразу же пошёл прострел на линию вратарской, а там уже Посо замкнул в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги!

Каталонцы намёка не поняли и на 36-й закономерно пропустили. Райо провел позиционную атаку с неудачной подачей, однако Посо принял мяч после отскока и нанёс красивый обводящий удар с линии штрафной в дальний нижний угол. Мяч от штанги влетел в ворота – 1:1! Только после такой пощёчины каталонцы начали двигаться быстрее, вернули контроль над полем и получили шанс восстановить преимущество на 41-й минуте: Луис Суарес поймал голкипера на противоходе и красиво пробил в дальний угол с линии штрафной – мяч попал в штангу.

Второй тайм Барселона попыталась начать с давления на ворота Райо, однако чего-то более опасного, чем очень неточный удар (или прострел) Рафиньи при выходе на ворота под углом на 51-й минуте создать не удалось. Хозяева же с каждой секундой набирали уверенность: дважды каталонцев от гола спасали оффсайды Эмбарбы и Де Томаса, а на 57-й минуте мадридцы таки забили с игры. Эмбарба выполнил прекрасную передачу с правого фланга на ближнюю штангу, а Де Томас опередил Пике и пробил головой в каркас ворот. Мяч, однако, отскочил к Альваро Гонсалесу, который забил первым же касанием уже в пустые ворота – 2:1!

Барса даже тогда не смогла создать чего-то крайне опасного, при этом постоянно нарываясь на выпады Райо Вальекано. На 63-й Эмбарба мог замкнуть прострел с левого фланга на ближнюю штангу, а на 68-й Имбула получил мяч в зоне перед штрафной, убрал Бускетса и с носка пробил в дальний нижний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги! Он же на 74-й минуте неплохо бил со штрафного.

Каталонцы, всё же, смогли проснуться на последних минутах, когда терять было нечего. На 80-й Луис Суарес мог забить после прохода по левому полуфлангу и удара с линии штрафной, однако мяч пошел точно по центру. На 85-й Луис уже головой пробивал по воротам Райо, однако и на этот раз мяч прилетел в руки киперу. Тем не менее, через две минуты Барса отыгралась: Пике пошёл в штрафную, получил верховую передачу и скинул её под удар Дембеле, который на высочайшем индивидуальном мастерстве пробил в дальний угол. Ну а ещё через три минуты Барса вообще одержала победу: Луис Суарес самоотверженно пошёл на практически мёртвую передачу Серхи Роберто и в подкате забил в ближний нижний угол – 3:2. Правда, уже на последних секундах Райо мог вырвать ничью, но после срезки подачи со штрафного в ближний угол очень надежно сыграл Тер Штеген.

Таким образом, Барселона набрала 24 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Райо Вальекано остался на предпоследней позиции, имея в активе лишь 6 очков.

Чемпионат Испании 2018/2019, 11-й тур

Райо Вальекано – Барселона – 2:3

Голы: Посо, 36, Альваро Гарсия, 56 – Суарес, 10, 90, Дембеле, 87