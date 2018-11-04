Головні новини футболу 3 листопада: Шахтар переміг Динамо в Класичному, Яремчук оформив дубль в Бельгії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 листопада.

Шахтар – Динамо

Донецький Шахтар вирвав перемогу над Динамо в матчі 14-го туру УПЛ. На гол Шапаренка "гірники" відповіли м'ячами Мораєса та Коваленка – відео голів та огляд матчу.

Керманич донеччан Паулу Фонсека вважає, що Шахтар був продуктивнішим за Динамо. Натомість головний тренер киян Олександр Хацкевич зазначив, що Шахтар оборонявся більше, ніж "біло-сині".

Перед вирішальним голом червону картку отримав захисник Динамо Томаш Кендзьора – відео епізоду з вилученням поляка. Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар впевнений, що вилучення не підлягає дискусії, а сам захисник стверджує, що Степаненко випросив другу жовту картку в арбітра.

УПЛ та українці за кордоном

В інших матчах туру Маріуполь вдома мінімально переміг Арсенал-Київ завдяки голу Вакули, а львівські Карпати здолали Олімпік та здобули другу поспіль перемогу в лізі.

Форвард збірної України Роман Яремчук дублем приніс Генту перемогу над Кортрейком, Генк Маліновського зіграв унічию з Брюгге. Натомість Борис Тащи забив розкішний гол за Дуйсбург через декілька секунд після виходу на заміну.

В іспанській Сегунді Густаво Бланко Лещук отримав червону картку у матчі Малаги, а Луго Василя Кравця зіграв унічию. Також Роман Зозуля визнаний найціннішим гравцем Альбасете сезону 2017/18.

Інші топ-події

Лондонський Арсенал і Ліверпуль розійшлися миром на Емірейтс, а Тоттенхем здобув важку перемогу над Вулверхемптоном на виїзді.

Туринський Ювентус здолав Кальярі в матчі Серії А. У чемпіонаті Іспанії Барселона вирвала перемогу над Райо Вальєкано на останніх хвилинах.

Італійський Мілан веде переговори з Ібрагімовічем – на заваді переходу стоїть фінансовий фейр-плей. Також Леонарду Жардім потрапив до списку претендентів на посаду тренера Реала.