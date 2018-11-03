Мариуполь дома минимально победил Арсенал-Киев

В матче 14-го тура УПЛ Мариуполь благодаря голу Владислава Вакулы переиграл Арсенал-Киев.

Первый тайм оправдывал все стереотипы о современном украинском футболе – всё было медленно, скучно и с большим количеством борьбы. До 34-й минуты ни реально голевого момента не было – только два слабых удара в руки Ситало в исполнении Вакулы и Борячука и один неточный в исполнении Лолы. На этой же минуте Мариуполь имел шанс выйти вперёд, однако Мишнёв при выходе один на один с голкипером не смог переиграть последнего. Чего-то более интересного в этот отрезок игры не произошло.

Второй тайм получился более динамичным. В течение 54-60-й минут счёт несколько раз мог измениться: сначала Пихалёнок претендовал на пенальти (но его там не было), потом Семенюк запорол выход один на один с Гальчуком, после этого Ситало парировал перед собой плотный удар Пихалёнка, а Ситало спас при выходе Борячука на ударную позицию. Команды ещё долго продолжали пороть моменты, однако Мариуполю удалось избежать позорной ничьи. На 81-й минуте Вакула получил передачу от Пихалёнка, красиво убрал Лолу и с острого угла пробил мимо Ситало точно в ворота – 1:0. Данный гол оказался единственным в матче.

Таким образом, Мариуполь набрал двадцать очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице, в то время как Арсенал-Киев остался на последнем месте, имея в активе семь очков. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0

Голы: Вакула, 81