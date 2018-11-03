Кендзера: Степаненко ходил за арбитром и просил вторую желтую для меня

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился впечатлениями от матча против Шахтера.

"У нас было много моментов, чтобы забить гол. Вербич мог это сделать в первом и втором таймах, но не получилось. Потом не засчитали наш гол. Не знаю, был офсайд или нет. Шахтер забил дважды и победил.

Мое удаление? Степаненко ходил за арбитром, говорил на ухо, что я сыграл рукой и просил вторую желтую карточку. Рефери уже сказал, что нужно продолжать играть и назначил аут, но Степаненко выпрашивал у него красную карточку. Я сказал ему, чтобы я бы не стал ходить за судьями и говорить, что игрок соперника должен получить вторую желтую карточку.

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Когда Шахтер забивал первый гол, Миколенко в подкате случайно выбил мяч на Мораеса. Мяч пошел вперед, Тайсон был быстрее и отдал голевую передачу на Мораеса. О втором голе не хочу говорить, потому что меня уже не было на поле.

Нужно играть дальше. Впереди еще много матчей. В четверг будет матч Лиги Европы с Ренном, в котором нужно обязательно победить. Нужно сделать все, чтобы перед сборной выиграть две игры.

Ситуация с рукопожатием Мораеса? Сегодня я подал ему руку. Это тоже человек, нужно его уважать. Он принял такое решение пойти в Шахтер. Об этом уже много было сказано, поэтому я больше не хочу говорить", – цитирует поляка Dynamomania.

Напомним, Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо. Столичный клуб отстает от "горняков" уже на 8 очков.

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