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Милан ведет переговоры с Ибрагимовичем – на пути перехода стоит финансовый фэйр-плей

13:13 38 Читати українською
Милан ведет переговоры с Ибрагимовичем – на пути перехода стоит финансовый фэйр-плей
Златан Ибрагимович в Милане / Соцсети

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может вернуться в Милан.

Нынешняя команда Златана Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси не пробилась в плей-офф МЛС, а потому 37-летний швед хочет покинуть команду, сообщает Football-Italia.

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Главным претендентом на Ибрагимовича является его бывшая команда – Милан. Итальянский клуб уже ведет активные переговоры по возвращению Златана к "россонери", но главной проблемой является финансовый фэйр-плей.

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Заметим, что в этом сезоне Златан Ибрагимович провел за Гэлакси 27 матчей во всех турнирах, где отличился 22 раза и отдал 6 голевых передач.

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