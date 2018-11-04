Яремчук дублем принес Генту победу над Кортрейком, Генк Малиновского сыграл вничью с Брюгге

Состоялись поединки 14 тура чемпионата Бельгии. Гент благодаря дублю Романа Яремчука одолел Кортрейк, а Генк Руслана Малиновского расписал ничью с Брюгге.

Гент Романа Яремчука и Игоря Пластуна одержал волевую победу над Кортрейком. Яремчук оформил дубль, дважды поразив ворота ударами головой. Форвард был заменен на 89-й минуте. Игорь Пластун провел на поле весь матч. В составе Кортрейка Андрей Бацула всю игру провел в запасе.

Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка

В другом матче, который был центральным в туре, встречались лидеры – Генк Руслана Малиновского и Брюгге. Украинец отыграл весь поединок, который завершился со счетом 1:1.

После 14 туров Генк продолжает лидировать в чемпионате, набрав 34 очка. У Брюгге на 3 пункта меньше.

Гент поднялся на 5 место (23 очка), у Кортрейка 11 позиция (16 пунктов).

Малиновский – лучший игрок тура в чемпионате Бельгии

Чемпионат Бельгии, 14 тур

Гент – Кортрейк – 3:1

Голы: Яремчук, 56, 88, Лимбомбе, 71 (пен) – Стоянович, 41

Генк – Брюгге – 1:1

Голы: Ндонгала, 10 – Схрейверс, 53