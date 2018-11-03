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Хацкевич: Динамо упрекают, что мы играем в "автобус", но Шахтер оборонялся больше

19:50 298 Читати українською
Хацкевич: Динамо упрекают, что мы играем в "автобус", но Шахтер оборонялся больше
Александр Хацкевич / фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после поражения столичной команды от Шахтера.

"Не всегда счет на табло отражает ход матча. И количество моментов, которые мы сегодня создали. Нас упрекают, что мы играем в "автобус". Но сегодня я видел, что во втором тайме Шахтер больше оборонялся, больше строил игру на переходе из обороны в атаку.

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Все-таки свои моменты надо реализовывать. Главный итог сегодняшнего матча: мы создали два стопроцентных момента, когда Сидклей не отдал на Вербича и когда Вербича подвела техника. Мы контролировали ход матча, после счета 1:1 владели мячом больше. Трудно на самом деле такой результат принять, но за игру ребята заслуживают только самых лучших слов", – передает слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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