Хацкевич: Динамо упрекают, что мы играем в "автобус", но Шахтер оборонялся больше

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после поражения столичной команды от Шахтера.

"Не всегда счет на табло отражает ход матча. И количество моментов, которые мы сегодня создали. Нас упрекают, что мы играем в "автобус". Но сегодня я видел, что во втором тайме Шахтер больше оборонялся, больше строил игру на переходе из обороны в атаку.

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Все-таки свои моменты надо реализовывать. Главный итог сегодняшнего матча: мы создали два стопроцентных момента, когда Сидклей не отдал на Вербича и когда Вербича подвела техника. Мы контролировали ход матча, после счета 1:1 владели мячом больше. Трудно на самом деле такой результат принять, но за игру ребята заслуживают только самых лучших слов", – передает слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо.

Шахтер – Динамо – видео голов