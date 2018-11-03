Манчестер Юнайтед вырвал победу у Борнмута: 11 тур АПЛ, матчи субботы

В матче 11 тура АПЛ Борнмут дома принимал подопечных Моуринью. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Борнмутом. Начало матча получилось не слишком удачным для манкунианцев, Вилсон пробил Де Хеа и отличился в четвертом матче подряд. До перерыва Мартиаль счет сравнял, а вот вырвать победу удалось лишь на последних минутах, отличился Рэшфорд с передачи Погба.
Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед по очкам сравнялся с Борнмутом, у обеих команд по 20 пунктов.
Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Вилсон, 11 – Мартиаль, 35, Рэшфорд, 90+2
Вест Хэм – Бернли – начало матча в 17:00
Кардіфф – Лестер – начало матча в 17:00
Ньюкасл – Уотфорд – начало матча в 17:00
Эвертон – Брайтон – начало матча в 17:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – начало матча в 21:45