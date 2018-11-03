Манчестер Юнайтед вырвал победу у Борнмута: 11 тур АПЛ, матчи субботы

В матче 11 тура АПЛ Борнмут дома принимал подопечных Моуринью. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Борнмутом. Начало матча получилось не слишком удачным для манкунианцев, Вилсон пробил Де Хеа и отличился в четвертом матче подряд. До перерыва Мартиаль счет сравнял, а вот вырвать победу удалось лишь на последних минутах, отличился Рэшфорд с передачи Погба.



Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед по очкам сравнялся с Борнмутом, у обеих команд по 20 пунктов.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Вилсон, 11 – Мартиаль, 35, Рэшфорд, 90+2

Вест Хэм – Бернли – начало матча в 17:00

Кардіфф – Лестер – начало матча в 17:00

Ньюкасл – Уотфорд – начало матча в 17:00

Эвертон – Брайтон – начало матча в 17:00

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – начало матча в 21:45