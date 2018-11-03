Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в УПЛ

Карпаты удержали победу над Олимпиком в 14 туре УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Олимпик – Карпаты в рамках 14 тура УПЛ 2018/19 начался в 19:30 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. После 13 туров Карпаты набрали 13 очков и занимали 10 место. Олимпик с 15 пунктами разместился на одну позицию выше.

Львовяне открыли счет уже на 5-й минуте. Марьян Швед ушел от Пасича на правом фланге и прострелил в штрафную. Кристиан Понде с острого угла пробил между ног защитнику, а мяч влетел в ворота. Этот гол позволил Карпатам продолжить рекордную в истории клуба результативную серию в выездных поединках – "львы" забивают на выезде в 12-м матче подряд.

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После забитого мяча игроки Карпат нанесли еще несколько ударов по воротам Олимпика, которые, впрочем, не несли особой опасности. Хозяева ответили довольно опасным ударом Тейшейры на 33-й минуте поединка – мяч прошел мимо ворот. Первая половина игры так и завершилась минимальной победой Карпат.

В дебюте второго тайма гости обязаны были забивать второй раз. Понде получил мяч в штрафной Олимпика, однако невероятным образом не попал в ворота, пробив выше. На 68-й минуте Олимпик мог сравнять счет, однако Шевченко вовремя вышел из ворот и прервал опасный прострел Тейшейры. Через две минуты хозяева неточным ударом в исполнении Политыло не использовали перспективный штрафной.

На 73-й минуте Карпаты получили право на пенальти. Игорь Пасхал назначил 11-метровый за игру рукой после прострела Шведа, который перед тем эффектно пробросил мяч между ног оппоненту. Сам Марьян уверенно удвоил счет – 2:0.

Уже в компенсированное Пасич сократил отставание Олимпика, однако Карпаты все же

довели матч до победы, которая стала для львовян второй подряд. Подопечные Мораиша набрали 16 очков и обошли Олимпик в турнирной таблице. Также Карпаты обошли Зарю и Десну, которые еще не сыграли свои поединки 14 тура. У Олимпика осталось 15 очков – это 10 позиция.

УПЛ, 14 тур

Олимпик – Карпаты – 1:2

Голы: Пасич, 90+1 – Понде, 5, Швед, 73