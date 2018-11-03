Шахтер – Динамо: Мораес отвечает своим голом

Шахтер принимает Динамо Киев в Харькове в 14-м туре чемпионата Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал 3 ноября в 17:00 по киевскому времени. Игру транслирует канал "Футбол 2". Шахтер возглавляет таблицу, набрав 34 очка. У Динамо 29 баллов и второе место. Отметим, что Паулу Фонсека ни разу не побеждал еще Александра Хацкевича в рамках УПЛ.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча

На первой минуте Кендзера в жестком подкате попал в ноги экс-форварда Динамо Мораеса. Арбитр Виталий Романов не обратил внимания на муки бразильца, и тому пришлось быстро подняться на ноги. У Степаненко произошла какая-то авария с повязкой капитана. Фонсека получил ее от Тараса и дал указание заменить – первый курьезный момент. Шепелев также почувствовал боль, но вернулся в игру. Первый же удар случился аж на 11-й. Легкий кивок головой Вербича после углового Динамо не стал проблемой для Пятова – недавно с Мариуполем на выезде у словенца получилось лучше.

На 14-й минуте случился первый спорный момент. Миколенко положил руки на спину Мораесу, тот упал, будто от серьезного толчка. Судья не решился назначить пенальти, который непременно вызвал бы много шума. Вскоре после этого Бурда подарил мяч Мораесу, тот отдал на грань вратарской, но Исмаили плохо подстроился под удар, простив гостей и дав возможность Миколенко подчистить в опасной ситуации. Цыганков выбежал почти один на один с Пятовым, неожиданно легко пробившись по центру. Впрочем Романов остановил игру, зафиксировав блокировку Вербичем Степаненко.

Впоследствии команды обменялись супермоментами. Вербич не успел замкнуть пас Сидклея слева – перед динамовцем вырисовывались пустые ворота. После углового киевлян Шахтер вышел в стремительную контратаку, которую неудачным ударом мимо завершил Алан Патрик. После серии взаимных ошибок Цыганков подхватил мяч, наткнулся на соперника и неудачно приземлился головой на газон – нокдаун капитана, но все обошлось. Быстрая желтая карточка Степаненко за не такой уж и грубый подкат против Шапаренко вызвала оживленные претензии со стороны игрока и тренерского штаба Шахтера.

После неудачной игры Болбата Вербич выбегал в быструю контру правым флангом, решил все сделать сам, но его удару не хватило точности. Неплохой первый тайм с моментами как у тех, так и у других и примерно равным процентом владения мячом уже было подходил к концу, как Исмаили проиграл силовую борьбу Вербичу в собственной штрафной. Шапаренко воспользовался подарком, повторив свой фокус из предыдущего матча против Миная – идеальный удар с лета после которого Пятов был без шансов. Цыганков в стиле Роналду едва не попал с дальнего штрафного. Горяченькой конец первых 45-и минут, за которые Шахтер не удосужился хотя бы раз попасть в створ (у Динамо 1 точный и сразу голевой выстрел)!

С первых минут после перерыва вышел Тайсон – тянуть дончанам было уже некогда. Вербич потерял невероятный момент. Беньямин уже выиграл борьбу у Ракицкого, вышел один на один, но банально забыл ударить, отдав мяч Пятову из-за технического огреха. А какой же классный длинный пас отдавал Миколенко! Шапаренко обводным ударом не причинил проблем Пятову, а в следующей атаке хозяева сравняли. Тайсон обвел Бойко, мог забивать сам, но отдал на пустые Мораесу.

Украина. УПЛ 2018/19, 14 тур

Шахтер – Динамо – 1:1 (LIVE, 2-й тайм)

Голы: Мораес, 55 – Шапаренко, 44