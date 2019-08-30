Главные новости футбола 29 августа: состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, Эспаньол выбил Зарю с ЛЕ

Шахтер снова встретится с Манчестер Сити / Фото УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 августа.

Лига чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа самого престижного клубного турнира. Донецкий Шахтер узнал своих соперников, не обошлось без неожиданностей.

Главный тренер донецкого клуба поделился впечатлениями от жеребьевки, также эксклюзивно для Футбол 24 Мирон Маркевич оценил будущих соперников "горняков" в ЛЧ.

УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона, который завоевал еще одну награду на церемонии награждения.

Украина

Заря провела достойный матч с Эспаньолом, но не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. Вашему вниманию видеообзор поединка подопечных Виктора Скрипника.

Защитник Динамо Никита Бурда получил шанс оказаться в итальянском гранде.

Шахтер отказал европейскому гранду по трансферу Тайсона, сам лидер Шахтера не в восторге от такого развития событий.

Карпаты попрощались со своим скандальным легионером, который устроил драку на тренировке команды.

Сидорчук находится в шаге от перехода в другой клуб. Хавбек уже попрощался с игроками Динамо.

Европа

Алексис Санчес официально стал игроком Интера.

Реал и ПСЖ договорились о трансфере голкипера Кейлора Навас.

Авторитетный журналист заверил, что Барселоне удалось убедить ПСЖ по трансферу Неймара.

Бавария продлила контракт со своим главным форвардом, вместо этого президент мюнхенского клуба неожиданно заявил, что покидает клуб.