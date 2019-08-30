toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Главные новости футбола 29 августа: состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, Эспаньол выбил Зарю с ЛЕ

07:00 327 Читати українською
Главные новости футбола 29 августа: состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, Эспаньол выбил Зарю с ЛЕ
Шахтер снова встретится с Манчестер Сити / Фото УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 августа.

Лига чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа самого престижного клубного турнира. Донецкий Шахтер узнал своих соперников, не обошлось без неожиданностей.

Главный тренер донецкого клуба поделился впечатлениями от жеребьевки, также эксклюзивно для Футбол 24 Мирон Маркевич оценил будущих соперников "горняков" в ЛЧ.

УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона, который завоевал еще одну награду на церемонии награждения.

Украина

Заря провела достойный матч с Эспаньолом, но не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. Вашему вниманию видеообзор поединка подопечных Виктора Скрипника.

Защитник Динамо Никита Бурда получил шанс оказаться в итальянском гранде.

Шахтер отказал европейскому гранду по трансферу Тайсона, сам лидер Шахтера не в восторге от такого развития событий.

Карпаты попрощались со своим скандальным легионером, который устроил драку на тренировке команды.

Сидорчук находится в шаге от перехода в другой клуб. Хавбек уже попрощался с игроками Динамо.

Европа

Алексис Санчес официально стал игроком Интера.

Реал и ПСЖ договорились о трансфере голкипера Кейлора Навас.

Авторитетный журналист заверил, что Барселоне удалось убедить ПСЖ по трансферу Неймара.

Бавария продлила контракт со своим главным форвардом, вместо этого президент мюнхенского клуба неожиданно заявил, что покидает клуб.

blog_ava
Ван Дейк рассказал, благодаря чему стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19
06:00
91
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера
    Ліга чемпіонів — 29 авг738 Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера
9
час
:
49
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук