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Левандовски подписал новый долгосрочный контракт с Баварией

18:26 64 Читати українською
Левандовски подписал новый долгосрочный контракт с Баварией
Роберт Левандовски / фото: Бавария

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски решил продолжить сотрудничество с мюнхенским клубом.

Новое соглашение с 31-летним нападающим будет действовать до лета 2023-го года, сообщает пресс-служба действующего чемпиона Германии.

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"Бавария стала для меня родной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в последующие годы мы многого достигнем. Бавария – один из крупнейших клубов в мире, у нас отличная команда. Горжусь быть частью этого клуба" – сказал Роберт.

Левандовски стал игроком Баварии летом 2014-го, когда перешел из дортмундской Боруссии. Вместе с мюнхенцами поляк пять раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок и три раза Суперкубок Германии, а также трижды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги.

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Германия
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