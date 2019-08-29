Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялось сегодня, 29 августа 2019 года, в зале Grimaldi Forum в Монако. Шахтер попал в группу С.

Соперниками донецкого клуба стали Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта. Отметим, что Шахтер не мог попасть в ЛЧ на чемпиона России Зенит, за который выступает экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий, а также московский Локомотив, возглавляемый бывшим наставником киевского Динамо Юрием Семиным. Дело в том, что УЕФА продолжает разводить между собой украинские и российские клубы. Также в каждой группе мог оказаться максимум 1 представитель любой страны.

Лига чемпионов 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира

Стоит отметить, что "горняки" будут встречаться с действующим чемпионом Англии уже третий раз подряд на групповом этапе ЛЧ. В сезоне 2017/18 донецкий клуб сумел занять второе место и выйти из группы, а в следующем сезоне Шахтеру покорилось лишь третье место.

Первые поединки группового этапа самого престижного клубного турнира стартуют уже 17 сентября.