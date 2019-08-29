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Заря – Эспаньол – видео голов

21:32 329 Читати українською
Заря – Эспаньол – видео голов
Заря – Эспаньол видео голов и обзор матча / Фото ФК Эспаньол

Заря принимает Эспаньол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов матча Заря – Эспаньол на "Футбол 24".

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

Заря активно начала матч против Эспаньола. Луганчане часто атаковали ворота соперника, но по иронии судьбы счет открыли гости.

Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

На 34-й минуте экс-форвард Шахтера Факундо Феррейра головой точно замкнул навес с углового.

Во втором тайме Заря еще больше прибавила и это принесло свои плоды. Богдан Леднев технически разобрался с защитниками Эспаньола и точно пробил в угол ворот.

Видео гола Феррейры:

Видео гола Леднева:

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Теги
Лига Европы Заря Заря Эспаньол Эспаньол Заря - Эспаньол Видеоновости
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