Заря – Эспаньол – видео голов

Заря принимает Эспаньол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов матча Заря – Эспаньол на "Футбол 24".

Заря активно начала матч против Эспаньола. Луганчане часто атаковали ворота соперника, но по иронии судьбы счет открыли гости.

Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

На 34-й минуте экс-форвард Шахтера Факундо Феррейра головой точно замкнул навес с углового.

Во втором тайме Заря еще больше прибавила и это принесло свои плоды. Богдан Леднев технически разобрался с защитниками Эспаньола и точно пробил в угол ворот.

Видео гола Феррейры:

Видео гола Леднева: