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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

20:30 169 Читати українською
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами
Вирджил ван Дейк / Getty Images

УЕФА во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов традиционно называет лучших исполнителей прошлого розыгрыша турнира.

Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

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28-летний игрок "красных" установил сразу 2 достижения. Ранее ни одному представителю Нидерландов не удавалось получить эту награду. Также этот приз никогда не вручался защитникам.

Напомним, что в прошлом сезоне Вирджил вместе с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов. На его счету 12 поединков в турнире, в которых он отметился двумя голами и двумя ассистами.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

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Лига чемпионов Главное УЕФА Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль
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