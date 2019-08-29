Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

Лига Европы — 21:50 464
-
Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило
-
"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 21:00 512
-
Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнираЛига чемпионов — 20:03 16992
-
Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турниреУкраина — 19:56 911
-
Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги ЕвропыЛига Европы — 19:52 3432