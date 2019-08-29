Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

УЕФА во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов традиционно называет лучших исполнителей прошлого розыгрыша турнира.

Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

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28-летний игрок "красных" установил сразу 2 достижения. Ранее ни одному представителю Нидерландов не удавалось получить эту награду. Также этот приз никогда не вручался защитникам.

Напомним, что в прошлом сезоне Вирджил вместе с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов. На его счету 12 поединков в турнире, в которых он отметился двумя голами и двумя ассистами.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира