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Бавария официально объявила об уходе Хёнесса с поста президента и назвала его преемника

29 августа 22:10 216 Читати українською
Бавария официально объявила об уходе Хёнесса с поста президента и назвала его преемника
Ули Хёнесс / фото: ФК Бавария

Президент Баварии Ули Хёнесс принял решение не баллотироваться на очередной срок.

О своем решении Хёнесс сообщил членам Исполнительного комитета Баварии в среду, 28 августа, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Новым президентом Баварии станет Херберт Хайнер, который уже занимал временно эту должность в 2014 году во время заключения Хёнесс.

Также 67-летний Ули отказался от должности председателя Наблюдательного совета Баварии, но продолжит работу в его структуре до 2023-го года.

К слову, Хёнесс стал менеджером Баварии в 1979 году, когда ему исполнилось всего 27. За 40 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії

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Бавария Бавария Германия Ули Хёнесс
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