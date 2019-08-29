Бавария официально объявила об уходе Хёнесса с поста президента и назвала его преемника

Президент Баварии Ули Хёнесс принял решение не баллотироваться на очередной срок.

О своем решении Хёнесс сообщил членам Исполнительного комитета Баварии в среду, 28 августа, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Новым президентом Баварии станет Херберт Хайнер, который уже занимал временно эту должность в 2014 году во время заключения Хёнесс.

Также 67-летний Ули отказался от должности председателя Наблюдательного совета Баварии, но продолжит работу в его структуре до 2023-го года.

К слову, Хёнесс стал менеджером Баварии в 1979 году, когда ему исполнилось всего 27. За 40 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.

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