Яремчук и Бурда интересуют Рому – лишь один из украинцев сможет переехать в Италию

Рома следит не только за нападающим сборной Украины Романом Яремчуком. В поле зрения римского клуба попал еще и защитник Динамо Никита Бурда.

Как стало известно "Футбол 24", итальянская Рома активно интересуется сразу двумя игроками сборной Украины – Романом Яремчуком и Никитой Бурдой.

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Если об интересе римлян к 23-летнему Яремчуку уже было известно раньше, то фамилия Бурды в контексте возможного перехода в ряды Ромы появилось впервые. Информацию об интересе Ромы к Бурде подтверждает и La Roma 24. Правда, итальянцы отмечают, что динамовец является альтернативой Деяну Ловрену из Ливерпуля.

Впрочем, только один из двух игроков сборной Украины сможет перейти в Рому – по крайней мере, в текущее трансферное окно. Дело в том, что у "джалоросси" есть только одна вакантная позиция для игрока не из Европейского Союза.

Напомним, Роман Яремчук феноменально начал сезон 2019/20 – 6 голов и 3 ассиста в 8-ми матчах. Что касается 24-летнего Бурды, то контракт защитника с Динамо действует до 30 июня 2022 года. В сезоне 2019/20 центрбек сборной Украины провел 7 матчей за Динамо и забил 1 гол.

Заметим, что ранее появилась информация об интересе Ромы к капитану Шахтера Тайсону.

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