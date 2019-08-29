Интер официально объявил о переходе Санчеса

Чилийский полузащитник Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Санчес будет выступать за Интер на правах аренды до конца сезона 2019/20, сообщает пресс-служба миланськго клуба. Другие детали остаются неизвестными.

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Зарплата Алексиса составляет 12 млн евро в год. По информации некоторых СМИ, Интер заплатит 5 млн евро из этой суммы, а 7 млн евро должен будет заплатить Манчестер Юнайтед.

К слову, в составе МЮ 30-летний чилиец всего провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.

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