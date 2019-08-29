Сидорчук может стать игроком Бешикташа

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук может переехать в чемпионат Турции еще этим летом.

Турецкий Бешикташ может подписать хавбека Динамо Сергея Сидорова еще этим летом. Речь идет о годичной аренде украинца, сообщает Tribuna.com.

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Напомним, Сидорчук перешел в киевский клуб из запорожского Металлурга в начале 2013 года. За это время полузащитник сыграл 193 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Заметим, что Сидорчук – капитан Динамо.

Бешикташ по итогам прошлого сезона завоевал бронзовые медали чемпионата Турции и получил право выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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