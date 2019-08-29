Реал и ПСЖ согласовали трансфер Наваса, – Marca

Голкипер Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в ПСЖ. Клубы завершают переговоры, осталось согласовать лишь некоторые мелкие детали.

Реал отпустит Кейлора Наваса в ПСЖ. Сумма сделки составит около 15 млн евро, а частью трансфера станет голкипер парижан Альфонс Ареола, который переедет в Мадрид на правах годичной аренды, сообщает Marca.

Зидан теряет доверие руководства Реала – для француза наступает момент истины

Сам костариканец подпишет контракт на 3 года с зарплатой 6 млн евро за сезон. На прошлой неделе 32-летний голкипер сообщил Зинедину Зидану о своем желании уйти из Реала, убедившись в конкретном интересе ПСЖ.

Напомним, не в последнюю очередь из-за Наваса Реал отдал в аренду Андрея Лунина. Кейлор раньше постоянно заявлял о желании остаться в Реале, что заставило "сливочных" отпустить 20-летнего украинца в Вальядолид.

К слову, костариканец перешел в Реал в 2014 году и выиграл 3 Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию