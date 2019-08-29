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Реал и ПСЖ согласовали трансфер Наваса, – Marca

12:47 226 Читати українською
Реал и ПСЖ согласовали трансфер Наваса, – Marca
Кейлор Навас / ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в ПСЖ. Клубы завершают переговоры, осталось согласовать лишь некоторые мелкие детали.

Реал отпустит Кейлора Наваса в ПСЖ. Сумма сделки составит около 15 млн евро, а частью трансфера станет голкипер парижан Альфонс Ареола, который переедет в Мадрид на правах годичной аренды, сообщает Marca.

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Сам костариканец подпишет контракт на 3 года с зарплатой 6 млн евро за сезон. На прошлой неделе 32-летний голкипер сообщил Зинедину Зидану о своем желании уйти из Реала, убедившись в конкретном интересе ПСЖ.

Напомним, не в последнюю очередь из-за Наваса Реал отдал в аренду Андрея Лунина. Кейлор раньше постоянно заявлял о желании остаться в Реале, что заставило "сливочных" отпустить 20-летнего украинца в Вальядолид.

К слову, костариканец перешел в Реал в 2014 году и выиграл 3 Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

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