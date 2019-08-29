Лига чемпионов 2019/20, жеребьевка группового турнира: онлайн-трансляция

Сегодня, 29 августа 2019 года, УЕФА проведет жеребьевку группового этапа ЛЧ. Шахтер, Зинченко, Малиновский и Соболь узнают соперников. Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2019/20 читайте на "Футбол 24"

Группа A: ПСЖ, Реал Мадрид, Брюгге

Группа B: Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос

Группа C: Манчестер Сити, ШАХТЕР, Динамо Загреб

Группа D: Ювентус, Атлетико, Байер

Группа E: Ливерпуль, Наполи, Зальцбург

Группа F: Барселона, Боруссия Д, Интер

Группа G: Зенит, Бенфика, Лион

Группа H: Челси, Аякс, Валенсия

Фрэнки Де Йонг стал лучшим полузащитником сезона в Лиге чемпионов. За игру в Аяксе, но теперь он представляет Барселону.

Лучший защитник ЛЧ 2018/19 – Вирджил ван Дейк, который уселся возле Роналду и Месси. Опять Ливерпуль!

Первыми жеребят команды из первой корзины. Здесь только гранды, кроме российского чемпиона, который Шахтеру и так не попадется.

Наконец-то на сцене Джорджо Маркетти, а это значит, что мы подходим к самому интересному.

Алиссон Беккер – лучший вратарь ЛЧ 2018/19. Голкипер триумфального Ливерпуля, здесь все закономерно.

Также поможет провести жеребьевку знаменитый Петр Чех, который выигрывал и ЛЧ, и ЛЕ.

Весли Снайдер выходит на сцену в качестве почетного гостя. Победитель Лиги чемпионов-2010 с Интером Моуринью.

Хамит Алтынтоп выносит "ушастый" кубок чемпионов, за который поборются 32 клуба. Турция принимает финал ЛЧ-2020.

Перед собственно самой жеребьевкой традиционно раздают призы. Награду от президента УЕФА Александера Чеферин за весомый вклад в развитие футбола получает легенда Манчестер Юнайтед и сборной Франции Эрик Кантона.

Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ стартует на "Футбол 24" в 19:00 по киевскому времени, когда и начнется церемония. Шахтер не сможет сыграть против чемпиона России Зенита, за который выступает экс-игрок "горняков" и сборной Украины Ярослав Ракицкий, а также московского Локомотива, который возглавляет бывший наставник киевского Динамо Юрий Семин. Дело в том, что УЕФА продолжает разводить между собой украинские и российские клубы. В корзину 1 вошли действующий обладатель трофея (Ливерпуль), победитель Лиги Европы (Челси) и чемпионы 6-и стран с самым высоким местом в таблице коэффициентов. Остальные команды распределены по клубному рейтингу.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнает соперников в групповом турнире

С каждой страны в группе может быть только по одному клубу. Благодаря высокому коэффициенту донецкая команда попала во вторую корзину посева. Поэтому "горняки" также не сыграют на групповой стадии против таких соперников, как мадридские Реал и Атлетико, Боруссия Дортмунд, Наполи, Тоттенхэм, Аякс и Бенфика. Зато в двух других корзинах нашлось место для представителей топ-чемпионатов. Так, в Украину могут приехать французские Лилль и Лион, испанская Валенсия, миланский Интер с Конте, немецкие Байер и РБ Лейпциг, Аталанта с Малиновским. Интересно, что Руслан, как и Соболь и Зинченко, начинал карьеру именно в Шахтере.

Первый тур состоится 17/18 сентября, а финиширует групповой турнир ЛЧ 2019/20 уже 10/11 декабря. Финал примет Олимпийский стадион Ататюрка 30 мая.

Первая корзина

Ливерпуль, Челси, Барселона, Бавария, Ювентус, Манчестер Сити, ПСЖ, Зенит

Вторая корзина

Реал, Атлетико, Борусия Дортмунд, Наполи, Шахтер, Тоттенхэм, Аякс, Бенфика

Третья корзина

Лион, Байер, РБ Зальцбург, Олимпиакос, Брюгге, Валенсия, Интер, Динамо Загреб

Четвертая корзина

Локомотив, Генк, Галатасарай, РБ Лейпциг, Славия Прага, Црвена Звезда, Аталанта, Лилль