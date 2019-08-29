Ди Марцио сообщил, что Барселона согласовала трансфер Неймара – ПСЖ отрицает любые договоренности

Трансферная сага имени Неймара набирает обороты. Барселона и ПСЖ все еще пытаются договориться об условиях перехода.

Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился твитом, который состоял всего из нескольких слов: "Неймар и Барселона закрывают соглашение прямо сейчас".

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Позже соответствующая новость появилась на официальном сайте журналиста. Речь шла о том, что договоренность существует как между клубами, так и между Барселоной и Неймаром, а до официального объявления остаются считанные часы.

Зато французское издание RMC Sport направило запрос в парижский клуб. ПСЖ категорически отрицает любые договоренности.

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Мало того, представители парижан отрицают, что сегодня в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча между президентами клубов о возможном переходе бразильца.