toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Ди Марцио сообщил, что Барселона согласовала трансфер Неймара – ПСЖ отрицает любые договоренности

18:55 111 Читати українською
Ди Марцио сообщил, что Барселона согласовала трансфер Неймара – ПСЖ отрицает любые договоренности
Неймар / Фото REUTERS

Трансферная сага имени Неймара набирает обороты. Барселона и ПСЖ все еще пытаются договориться об условиях перехода.

Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился твитом, который состоял всего из нескольких слов: "Неймар и Барселона закрывают соглашение прямо сейчас".

ПСЖ отклонил очередное невероятное предложение Барселоны по Неймару – трансфер все еще может состояться

Позже соответствующая новость появилась на официальном сайте журналиста. Речь шла о том, что договоренность существует как между клубами, так и между Барселоной и Неймаром, а до официального объявления остаются считанные часы.

Зато французское издание RMC Sport направило запрос в парижский клуб. ПСЖ категорически отрицает любые договоренности.

Барселоне придется инвестировать в трансфер Неймара 500 млн евро – финансовые факторы, которые препятствуют трансферу

Мало того, представители парижан отрицают, что сегодня в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча между президентами клубов о возможном переходе бразильца.

blog_ava
Лига чемпионов 2019/20, жеребьевка группового турнира: онлайн-трансляция
19:50
9434
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Джанлука Ди Марцио Трансферы Барселоны Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук