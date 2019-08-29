Карпаты расторгли контракт с Мендесом – он жестоко избил одноклубника и регулярно употребляет алкоголь

Атакующий хавбек Кевин Мендес больше не является игроком львовских Карпат. Клуб разорвал контракт с 23-летним уругвайцем, который больше нарушал режим, чем играл.

Уругвайский вингер Кевин Мендес покинул Карпаты. Клуб вынужден был попрощаться с игроком, несмотря на действующий контракт, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Причиной такого решения руководства львовян стали постоянные проблемы игрока с дисциплиной. Карпаты опубликовали сразу 4 пункта, которые свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Мендесом своих профессиональных обязанностей.

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"1. Еще во времена Фабри Гонсалеса игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировку.

2. В соответствии с требованиями контракта, Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан через полгода от заключения контракта выучить украинский язык. Никто не требовал от футболиста цитировать Франко, однако даже азов общения украинским Мендес овладеть за более чем год так и не смог. Это недавно было официально засвидетельствовано внешним независимым тестированием игрока. И если во время тренировок основной команды Мендес мог как-то объясниться с партнерами или тренером при помощи переводчика, то после перевода в дублирующий состав, игрок из-за абсолютного нежелания учиться оказался в языковом вакууме.

3. Случай произошедший 21 августа 2019 года, – является вопиющим проявлением неуважения Мендеса (к слову, едва ли не самого высокооплачиваемого в команде) к партнерам, к клубу: на тренировке уругваец сделал серьезное нарушение правил игры в футбол в отношении юного воспитанника Карпат, нанес удар по задней поверхности костей голени и голеностопному суставу, а когда же карпатовец после получения медицинской помощи таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо.

В итоге – перелом челюсти в двух местах, больница, операция... Уругваец даже не извинился ни перед молодым воспитанником клуба, ни перед его родителями, которые приехали из другой области и живут в одной палате с пострадавшим. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, ответил, что посоветуется с адвокатом.

4. Фанаты клуба присылают фото и свидетельства того, что Мендес позволяет себе употреблять алкоголь и табак прямо посреди белого дня, в публичных местах. Возможно, для него такое поведение является нормой, но ни в коем случае не для ФК Карпаты, где запрет употребления алкоголя и табака, как и ведения здорового образа жизни, поддержка высокого уровня спортивной формы являются обязательствами футболистов. Подобные пагубные привычки строго запрещены, что отдельно оговаривается в контрактах.

ФК Карпаты считает приведенные факты такими, что обеспечивают клубу более чем уважительные причины для прекращения отношений с Кевином Мендесом. Клуб обязан прежде всего защитить свою семью от тех, кто ее презирает", – говорится в заявлении Карпат.

Кевин Мендес перешел в Карпаты летом 2018 года из Ромы. Сыграл 15 матчей и отдал 1 ассист.

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