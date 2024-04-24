Любимцами публики становятся не сразу, этот статус завоевывают годами. А удостоиться оваций на Энфилд Роуд могут лишь избранные. Тити Камара удалось почти невозможное. Он стал своим для болельщиков Ливерпуля буквально за какой-то сезон. И забивал при этом гораздо меньше, чем иконы вроде Оуэна или Фаулера.

В августе 1999-го Ливерпуль начинал чемпионат поединком против Шеффилд Уэнсдей. Тяжелый матч ребятам Жерара Улье удалось выиграть в самой концовке. Сначала, на 75-й минуте, голом отметился Роби Фаулер, а через десять минут преимущество удвоил Тити Камара – новичок которого Ливерпуль приобрел за два с половиной миллиона фунтов у Марселя.

Гвинеец удачно сыграл на добивании и принялся праздновать. На его лице засияла особая улыбка. Казалось, с ней Камара играл постоянно. Забивал он или просто бегал по полю – Тити постоянно улыбался и сделал это своей фишкой. За весь сезон нападающий лишь однажды не хотел улыбаться.

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27 октября Камара вышел в старте Ливерпуля на матч с Вест Хэмом и забил единственный гол в конце первого тайма. Тити откликнулся на передачу с правого фланга, выиграл борьбу у юного Рио Фердинанда и пробил Шаку Хислопа. Вместо традиционного празднования и веселья форвард упал на колени, схватился за лицо, а потом заплакал.

Большинство не понимало, с чем связано такое необычное поведение футболиста. Пролил свет на ситуацию наставник Ливерпуля Жерар Улье: "Тити сегодня потерял своего отца. Однако он сказал мне: "Я хочу сыграть ради папы". Камара заплакал после того, как забил, ведь это очень эмоциональный день".

On this day in 1999, an emotional Titi Camara scored the winner against West Ham



The Guinean later revealed that his father had died earlier that day, playing because Michael Owen and Robbie Fowler were injured, not wanting to let his team down pic.twitter.com/o8cpYLKz7Z — The Redmen TV (@TheRedmenTV) October 27, 2022

Тити понимал, что является фактически единственным форвардом в распоряжении тренерского штаба, поэтому, несмотря на ужасные новости из дома, решил сыграть в тот вечер. Такой жест высоко оценили на Энфилде. Камара стал своим, частью стаи и любимцем трибун. В 2006-м среди фанатов проводили масштабный опрос и выбирали сотню игроков, которые поразили Коп. На 91-й строчке оказался Камара, который провел в клубе всего лишь 18 месяцев и сыграл чуть больше 30 поединков. Замечательный результат, как для футболиста из категории "один из".

Манера игры Тити также не оставляла равнодушной. Он часто шел на нескольких оппонентов, показывал причудливые трюки, жонглировал мячом, необычно двигался и вообще был непредсказуемым для соперников. Пусть он не задержался в клубе так долго, как Сандер Вестервельд, Владимир Шмицер или Сами Хююпя, которые пришли в Ливерпуль одновременно с ним, именно о гвинейце на Энфилде вспоминают с большим теплом.

Другое дело – отношения с Жераром Улье. Публичных скандалов удалось избежать, однако Камара играл, скорее, вопреки, чем благодаря. Сначала Тити сместили с атаки на фланг, а затем Ливерпуль подписал Эмиля Хески. Гвинеец не устраивал Улье, поэтому тренер искал альтернативу. После неудачных игр Камара мгновенно приседал на скамейку запасных и долго ждал своего шанса. Чего только стоило представление во время матча Кубка УЕФА против Слована. Тити разминался весь тайм, но на поле не вышел.

Добавляли перца в отношения тренера и футболиста периодические поездки гвинейца на родину. Камара не отказывался от выступлений за сборную Гвинеи и это раздражало Улье.

Воспоминания об Энфилде останутся со мной до смерти. Дело не в том, что мне не хватало амбиций. Первый сезон прошел очень хорошо, но после этого Жерар Улье хотел запретить мне играть за сборную. Он был недоволен, когда я уехал. Грустно, ведь я многое отдал Ливерпулю и многому научился здесь. Это часть жизни футболиста. Случаются моменты, когда тренер решает судьбу футболиста, – рассказывал Тити.

Проблема нападающего крылась в нестабильности. Если Камара находил свою игру, то был неудержимым. Если же команда сыпалась, а Тити не все удавалось – он редко становился полезен. "Когда он только пришел, первые три-четыре месяца, мы все думали, кто тут у нас – Пеле? Каждый раз, когда ты давал ему мяч, он перебрасывал его через чью-то голову или забивал великолепные голы. К сожалению, под конец все пошло наперекосяк", – красноречиво характеризовал эпоху Тити в клубе его партнер Джейми Каррагер.

Завершение премьерного сезона в АПЛ у гвинейца не сложилось. Он проиграл конкуренцию Хески, выходил только на замену (да и то благодаря травмам Оуэна и Фаулера) и не забивал. Ливерпуль не только не выиграл в последних пяти турах, но и ни разу не отличился – Улье сделал ставку на Хески и пролетел мимо Лиги чемпионов. Камара больше за Ливерпуль не играл, а на прощание получил солидную обструкцию от Улье, который фактически обвинил подопечного в нежелании играть в составе.

До речі, сьогодні ввечері на Ґудісон Парк відбудеться ліверпульське дербі. Ліцензійний букмекер GGBET оцінює успіх Евертона коефіцієнтом 6,74. Нічийний підсумок помножить вашу ставку на 5,13. Перемога Ліверупля оцінюється коефіцієнтом 1,46. Якщо матч завершиться без голів, то ваша ставка помножиться на коефіцієнт 2,22.

В декабре, после травмы и длительного периода вне игры, Тити продали в Вест Хэм. В Лондоне Камара с треском провалился. "Я приехал сюда забивать, забивать и еще раз забивать", – сказал Тити на старте карьеры в Вест Хэме, однако в 14 матчах не забил ни разу.

Позже форвард отправился на Восток еще до того, как это стало мейнстримом. В Саудовской Аравии и Катаре Тити провел насыщенный денежный период, вернулся во французский Амьен и завершил активные выступления. Далее была тренерская работа и даже политическая карьера. Камара возглавлял национальную сборную своей страны и был министром спорта Гвинеи.

Иронично, но последний матч в АПЛ Тити Камара провел на Энфилде. И хотя он играл не в красной футболке Ливерпуля, а безуспешно пытался забить свой дебютный гол за Вест Хэм, трибуны принялись петь любимые чанты о гвинейце. Тити останавливался, аплодировал и широко улыбался. Все, как в старые добрые времена.