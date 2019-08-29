Шахтер отказался продавать Тайсона в Рому – вингер эмоционально отреагировал на сорванный трансфер

Вингер Шахтера Тайсон не перейдет в Рому этим летом. Бразилец отреагировал на сорванный трансфер.

Шахтер отказал Роме в трансфере капитана команды Тайсона. Как сообщалось ранее, итальянский клуб предлагал 8 млн евро и двух игроков: Вильяма Бианду и Робина Ольсена.

Яремчук и Бурда интересуют Рому – лишь один из украинцев сможет переехать в Италию

Тайсон, вероятно, отреагировал на сорванный трансфер на своей странице в Instagram. Вингер "горняков" написал: "Боже мой, прости этих плохих людей".

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года, за это время бразилец стал капитаном команды, сыграл 242 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 71 результативную передачу.

"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря