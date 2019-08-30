Головні новини футболу 29 серпня: відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, Еспаньйол вибив Зорю з ЛЄ

Шахтар знову зустрінеться за Манчестер Сіті / Фото УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 серпня.

Ліга чемпіонів

В Монако відбулось жеребкування групового етапу найпрестижнішого клубного турніру. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників, не обійшлось без несподіванок.

Головний тренер донецького клубу поділився враженнями від жеребкування, також ексклюзивно для Футбол 24 Мирон Маркевич оцінив майбутніх суперників "гірників" в ЛЧ.

УЄФА назвав найкращого гравця минулого сезону, який завоював ще одну нагороду на церемонії нагородження.

Україна

Зоря провела достойний матч з Еспаньйолом, але не змогла пробитись в груповий етап Ліги Європи. Вашій увазі відеоогляд поєдинку підопічних Віктора Скрипника.

Захисник Динамо Микита Бурда отримав шанс опинитись в італійському гранді.

Шахтар відмовив європейському гранду щодо трансферу Тайсона, сам лідер Шахтаря не в захваті від такого розвитку подій.

Карпати попрощались із своїм скандальним легіонером, який влаштував бійку на тренуванні команди.

Сидорчук перебуває за крок від переходу в інший клуб. Хавбек вже попрощався із гравцями Динамо.

Європа

Алексіс Санчес офіційно став гравцем Інтера.

Реал та ПСЖ домовились щодо трансферу голкіпера Кейлора Наваса.

Авторитетний журналіст запевнив, що Барселоні вдалось переконати ПСЖ щодо трансферу Неймара.

Баварія продовжила контракт із своїм головним форвардом, натомість президент мюнхенського клубу несподівано заявив, що покидає клуб.