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Ван Дейк стал лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

19:47 38 Читати українською
Ван Дейк стал лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19
Вирджил ван Дейк / Getty images

УЕФА во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов традиционно называет лучших исполнителей прошлого розыгрыша турнира.

Лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал центрбэк Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

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Ранее только три игрока одерживали победу в этой номинации, выступая в составе клубов АПЛ. До ван Дейка это удавалось сделать Япу Стаму (Манчестер Юнайтед) и Джону Терри (Челси).

Напомним, что в прошлом сезоне Вирджил вместе с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов. На его счету 12 поединков в турнире, в которых он отметился двумя голами и двумя ассистами.

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