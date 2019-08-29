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Сидорчук попрощался с Динамо, – СМИ

18:13 599 Читати українською
Сидорчук попрощался с Динамо, – СМИ
Сергей Сидорчук попрощался с партнерами / фото Ю. Юрьев

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук уже находится "на чемоданах" перед переходом в Бешикташ.

Переговоры по трансферу Сергея Сидорчука близки к завершению. Сам футболист 28 августа поговорил с партнерами и попрощался с командой, сообщает Dynamonation.com.

Сидорчук может стать игроком Бешикташа

Напомним, ранее была информация, что капитан Динамо может перейти в Бешикташ на правах аренды до окончания сезона.

Сидорчук перешел в киевский клуб с запорожского Металлурга в начале 2013 года. За это время полузащитник сыграл 193 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

Бешикташ по итогам прошлого сезона завоевал бронзовые медали чемпионата Турции и получил право выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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