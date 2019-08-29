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Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило

21:50 446 Читати українською
Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило
Заря – Эспаньол: счет и обзор матча плей-офф Лиги Европы 29 августа 2019

Заря разошлась боевым миром с Эспаньолом 2:2 в решающей игре за право квалифицироваться в ЛЕ 2019/20. Счет и обзор матча плей-офф Лиги Европы читайте на "Футбол 24".

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Эспаньол на "Футбол 24", стартовал в 20:00 по киевскому времени. В первой встрече каталонцы одержали волевую победу 3:1, так что команде Скрипника нужно было побеждать как минимум с разницей в 2 мяча, но пропустить можно не более гола. Заря после этого поражения вернулась на победный путь и третье место в УПЛ, обыграв Карпаты на выезде 1:0. Эспаньол до сегодня выиграл все свои матчи квалификации Лиги Европы 2019/20. Более того, "попугаи" каждый раз забивали всем соперникам минимум 3 гола, но в чемпионате Испании не смогли хотя бы раз отличиться взятием ворот – 1 балл за 2 тура.

Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Как и в предыдущей игре, Заря классно начала. Кочергин дальним ударом почти прошил Диего Лопеса. Круглый скользнул между его ног, но экс-голкипер Реала успел остановить его на самой линии ворот. Иванисеня пробил не слишком точно, после чего кипер Эспаньола подарил мяч Громову. Артем погорячился и не смог переиграть Лопеса. Невероятный прессинг Зари вблизи штрафной гостей дает свои плоды. но не результат. Громов каким-то чудом не замыкает прострел Тымчика, а Леднев на добивании промахнулся. В первые 16 минут 5:0 по ударам, 2:0 по точным в пользу Зари.

Заря – Эспаньол – видео голов

Будковский после подачи со штрафного выиграл верховую борьбу, но пробил с нескольких метров неважно – прямо в руки Лопесу. Чеберко не дал Дардеру вырваться на убийственную ударную позицию, блестяще сыграв в отборе. Намек на первый момент Эспаньола лишь на 24-й минуте. Хомченовский красиво пробросил оппонента на левом фланге, однако Громов из пределов вратарской не сумел замкнуть нацеленный прострел. Ну, как же так, Артем? Уже не в первый раз это с ним.

Первый же нормальный удар Эспаньола на 34-й шокировал Славутич Арену. Подача Дардера с угла поля, Феррейра переиграл на втором этаже Громова. Снаряд от штанги залетел в ворота. И теперь нужно забивать 3 гола, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Кочергин наносит 9-й удар и зарабатывает угловой. Михайличенко финтом убрал соперника, сместился в центр и пробил под перекладину. Лопес очень хладнокровно взял этот удар. Лишь под занавес первого тайма каталонский клуб несколько успокоил игру и прибрал владения к своим ногам.

Почти сразу после перерыва Леднев подал на Будковского – Лопес перевел мяч над перекладиной. Феррейра снова очень грубо сыграл, но румынский судья не дает хотя бы желтой. В первом тайме экс-форвард Шахтера бил по ногам игроков Зари, а теперь отмахнулся от Леднава. Так можно, оказывается? Уже 14:2 счет по ударам, но что с того, если желание игроков Зари на завершающей стадии превышает мастерство.

Но не все так просто у нас. Хозяева сравнивают на 54-й. Будковский прессингует Лопеса, Хомченовский выигрывает второй этаж. Леднев подхватил, эффектно обыграл защитника и прошел в штрафную, из пределов которой прошил наконец-таки бывшего вратаря Реала. Такие вот таланты киевского Динамо играют в аренде Зари! И снова пропускает Заря на ровном месте. Это молодежный чемпион Европы-2019 Рока классным разрезным пасом на грани офсайда наказал хозяев за провал в центральной зоне, а Варгас, как и в первом матче, уверенно реализовал голевой момент.

Русин заменил Громова, а Юрченко – Леднева. Именно Назарий упустил момент после идеального паса Хомченовского с левого фланга. В касание пробил еще один арендованный динамовец рядом со стойкой, а мог бы и принять. Кочергин после долгого розыгрыша выстрелил издалека не очень точно. И тут Русин показывает свою магию, передавая очередной привет Хацкевичу. Назарий качнул оппонента, прошел на скорости одного Лопеса и прошил ударом в дальний угол другого.

Хомченовский, которого Скрипник зря не выпустил в Испании, тем временем оформил дубль ассистов. Эспаньол же снова захватил инициативу. Трудно Зари прессинговать технических каталонцев. Несколько ударов берет Шевченко, улучшая статистику своих сейвов. В Тимчика судороги - сказывается, что пришлось побегать на последних минутах без мяча.

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