Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило

Заря разошлась боевым миром с Эспаньолом 2:2 в решающей игре за право квалифицироваться в ЛЕ 2019/20. Счет и обзор матча плей-офф Лиги Европы читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Эспаньол на "Футбол 24", стартовал в 20:00 по киевскому времени. В первой встрече каталонцы одержали волевую победу 3:1, так что команде Скрипника нужно было побеждать как минимум с разницей в 2 мяча, но пропустить можно не более гола. Заря после этого поражения вернулась на победный путь и третье место в УПЛ, обыграв Карпаты на выезде 1:0. Эспаньол до сегодня выиграл все свои матчи квалификации Лиги Европы 2019/20. Более того, "попугаи" каждый раз забивали всем соперникам минимум 3 гола, но в чемпионате Испании не смогли хотя бы раз отличиться взятием ворот – 1 балл за 2 тура.

Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Как и в предыдущей игре, Заря классно начала. Кочергин дальним ударом почти прошил Диего Лопеса. Круглый скользнул между его ног, но экс-голкипер Реала успел остановить его на самой линии ворот. Иванисеня пробил не слишком точно, после чего кипер Эспаньола подарил мяч Громову. Артем погорячился и не смог переиграть Лопеса. Невероятный прессинг Зари вблизи штрафной гостей дает свои плоды. но не результат. Громов каким-то чудом не замыкает прострел Тымчика, а Леднев на добивании промахнулся. В первые 16 минут 5:0 по ударам, 2:0 по точным в пользу Зари.

Заря – Эспаньол – видео голов

Будковский после подачи со штрафного выиграл верховую борьбу, но пробил с нескольких метров неважно – прямо в руки Лопесу. Чеберко не дал Дардеру вырваться на убийственную ударную позицию, блестяще сыграв в отборе. Намек на первый момент Эспаньола лишь на 24-й минуте. Хомченовский красиво пробросил оппонента на левом фланге, однако Громов из пределов вратарской не сумел замкнуть нацеленный прострел. Ну, как же так, Артем? Уже не в первый раз это с ним.

Первый же нормальный удар Эспаньола на 34-й шокировал Славутич Арену. Подача Дардера с угла поля, Феррейра переиграл на втором этаже Громова. Снаряд от штанги залетел в ворота. И теперь нужно забивать 3 гола, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Кочергин наносит 9-й удар и зарабатывает угловой. Михайличенко финтом убрал соперника, сместился в центр и пробил под перекладину. Лопес очень хладнокровно взял этот удар. Лишь под занавес первого тайма каталонский клуб несколько успокоил игру и прибрал владения к своим ногам.

Почти сразу после перерыва Леднев подал на Будковского – Лопес перевел мяч над перекладиной. Феррейра снова очень грубо сыграл, но румынский судья не дает хотя бы желтой. В первом тайме экс-форвард Шахтера бил по ногам игроков Зари, а теперь отмахнулся от Леднава. Так можно, оказывается? Уже 14:2 счет по ударам, но что с того, если желание игроков Зари на завершающей стадии превышает мастерство.

Но не все так просто у нас. Хозяева сравнивают на 54-й. Будковский прессингует Лопеса, Хомченовский выигрывает второй этаж. Леднев подхватил, эффектно обыграл защитника и прошел в штрафную, из пределов которой прошил наконец-таки бывшего вратаря Реала. Такие вот таланты киевского Динамо играют в аренде Зари! И снова пропускает Заря на ровном месте. Это молодежный чемпион Европы-2019 Рока классным разрезным пасом на грани офсайда наказал хозяев за провал в центральной зоне, а Варгас, как и в первом матче, уверенно реализовал голевой момент.

Русин заменил Громова, а Юрченко – Леднева. Именно Назарий упустил момент после идеального паса Хомченовского с левого фланга. В касание пробил еще один арендованный динамовец рядом со стойкой, а мог бы и принять. Кочергин после долгого розыгрыша выстрелил издалека не очень точно. И тут Русин показывает свою магию, передавая очередной привет Хацкевичу. Назарий качнул оппонента, прошел на скорости одного Лопеса и прошил ударом в дальний угол другого.

Хомченовский, которого Скрипник зря не выпустил в Испании, тем временем оформил дубль ассистов. Эспаньол же снова захватил инициативу. Трудно Зари прессинговать технических каталонцев. Несколько ударов берет Шевченко, улучшая статистику своих сейвов. В Тимчика судороги - сказывается, что пришлось побегать на последних минутах без мяча.