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"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионов

21:00 508 Читати українською
"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионов
Мирон Маркевич / Фото с открытых источников
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" обсудил возможные последствия жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 для Шахтера с бывшим наставником Металлиста, Днепра и сборной Украины.

– Итак, Мирон Богданович, группа такова: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб и Аталанта. Ваши первые впечатления?

– Тяжелый жребий. Манчестер Сити – без комментариев. Загреб, думаю, никакой весомой роли в группе играть не будет. А вот Аталанта – серьезная команда.

– Тем более, усиленная Малиновским...

– Дело даже не в этом. Там была хорошая команда и без Малиновского. Придется трудно.

Мораес – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: Надоело играть против Манчестер Сити

– Третий год подряд соперником Шахтера становится грозный Манчестер Сити. Команд – на любой вкус, но Гвардиола упорно преследует "горняков". Рок? Горькая насмешка фортуны?

– (Улыбается) Да там в первой корзине все команды – серьезные. А то, что выпадает Ман Сити – это стечение обстоятельств, что делать. Разве с Ювентусом или Ливерпулем было бы легче?

– Шансов в борьбе за первое место в "горняков" нет?

– Шансов на первое место я у нас не вижу. А за второе надо бороться. Все дело в том, что у Шахтера – слабая оборона. Это самая большая проблема команды. Зато у соперников – серьезная атака. Поэтому будет непросто.

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Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря
11:30
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