toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Каштру прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для Шахтера

20:51 494 Читати українською
Каштру прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для Шахтера
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру заверил, что "горняки" хорошо подготовятся ко всем соперникам в группе Лиги чемпионов.

"Рассматриваем эту группу как хорошую возможность. У наших соперников кардинально разные стили игры. Это заставит нас потратить очень много времени для анализа. Но это нормально в контексте Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

Загребское Динамо любит строить свои атаки благодаря треугольникам на флангах. У них очень хорошие показатели как в атаке, так и в защите. Манчестер Сити стремится владеть мячом на поле соперника, доминировать. Весь мир знает, как Ман Сити ведет себя на поле. Многие команды и тренера черпают вдохновение в стиле игры манкунианцев. У них много индивидуально сильных игроков, которые также сильны коллективно.

Это группа трех чемпионов, а также команда, которая впервые участвует в Лиге чемпионов, – это Аталанта. Гасперини очень любит защищаться по схеме с пятью защитниками. Игроки бергамасков всегда очень хорошо подготовлены и любят быстро проводить свои атаки.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

У Шахтера очень сильная команда, которая комфортно чувствует себя на поле. Повторюсь, у нас есть хорошая возможность проявить себя. Уверен, что Шахтер станет неудобным соперником для всех команд в нашей группе", – сказал Каштру в эфире Шахтер TV.

blog_ava
Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы
19:52
3425
Теги
Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Динамо Загреб Динамо Загреб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
58
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук