Главные новости футбола 16 сентября: Ярмоленко не победил в АПЛ, Манчестер Сити назвал состав на Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 сентября.

Украина и украинцы

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на матч АПЛ, но не помог своей команде победить. Украинец провел на поле 60 минут, а "молотобойцы" после его замены в меньшинстве удержали ничью с Астон Виллой. Тренер отметил важность Ярмоленко для игры Вест Хэма.

Евгений Шахов причастен к неожиданному успеху Лечче на поле Торино. Роман Яремчук назвал причины своей безумной результативности в начале сезона. "Зинченко олицетворял летаргический Манчестер Сити": английские СМИ и фанаты громят украинца за "позорное выступление" перед Шахтером.

Александр Рябоконь благодаря сенсационной победе над Динамо получил награду лучшего тренера 7 тура УПЛ. "В Динамо революционная ситуация", или Михайличенко получил печальный вердикт от игроков: реакция на новый антирекорд киевлян.

Черноморец принял отставку Ангела Червенкова с поста главного тренера.

Лига чемпионов

Манчестер Сити объявил список игроков, которые летят в Харьков на матч первого тура Лиги чемпионов против Шахтера – Александр Зинченко на борту. На этот матч продано уже 35 тысяч билетов. Шахтер получит немалый денежный бонус от УЕФА за участие в еврокубках.

Килиан Мбаппе и Неймар пропустят матч ПСЖ против Реала. Мадридцы также пополнили свой лазарет – туда попал Марсело. А вот Лионель Месси имеет шанс вернуться на поле – аргентинец попал в заявку Барселоны на игру с Боруссией. Ливерпуль рискует потерять звезду на поединок с Наполи.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов.

Другие новости

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира – Ливерпуль может сыграть с экзотическим оппонентом.

Давид Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Всем слухам положен конец – голкипер остается на Олд Траффорд еще на 4 года.