"В Динамо революционная ситуация", или Михайличенко получил печальный вердикт от игроков: реакция на новый антирекорд

Алексей Михайличенко не смог выиграть 3 подряд матча с Динамо во время своего нового прихода на тренерское кресло. Соцсети безжалостно отреагировали на поражение киевского клуба от сенсационного вице-лидера УПЛ.

Динамо с Михайличенко бьет все рекорды. К сожалению, с приставкой "анти". Адская неделя ждет киевскую команду. За 2 стартовых домашних матча в УПЛ клуб, до отставке Хацкевича уверенно шедший на 2-м месте, набрал всего 1 балл. И теперь НСК Олимпийский ждет новое испытание нервов – приезд одного из лидеров первенства Швеции Мальме. Соперник, выигравший 3 последних матча подряд без пропущенных голов, а за весь сезон проигравший лишь дважды. И давайте не будем с презрением смотреть на уровень шведского чемпионата. Здесь люди с не менее скромными Олимпиком и Десной ничего не могут поделать. А тем временем тренерский штаб доводит до небывалой ситуации в истории независимого футбола.

Динамо – Десна: Михайличенко доводит до исторического фиаско, в котором экс-динамовец как палач – в Киеве уже минус 13

За эти 28 лет бывало всякое. Кризисы, увольнения, провалы в начале сезона. Но никогда еще не было такого падения тренера в его стартовые 3 матча чемпионата Украины. Михайличенко входит в историю Динамо в качестве главного тренера с худшим стартом как минимум после обретения независимости. Набрать 2 очка за 3 тура, причем дважды сыграть в родных стенах – такого даже при Блохине не было (3 очка из 9 возможных). В штабе последнего, к слову, работал и Михайличенко, который подменял бывшего наставника сборной Украины на время болезни. Как следствие, Динамо занимало 3 и 4 места в двух провальных сезонах, хотя в последнем не обошлось без досрочной отставки. Это потом уже пришли Ребров и чемпионские титулы...

Андрей Кудырко из Золотого таланта отмечает игру команды Рябоконя. Формально да, претендент на Лигу чемпионов – владелец второго места. Хотя уже на этой неделе в матче против Шахтера Десна получит настоящий тест уровня хотя бы группового этапа ЛЧ.

Спортивный журналист, сын легенды Динамо Юрия Дмитрулина – о состоянии сочувствующих клубу.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко называет провалом игру флангов обороны (Миколенко и Караваев) против Десны и считает, что "уход Михайличенко стал вопросом времени. Что дальше? Сердца уже как закончились. Остается вариант с и.о. Морозом или Костюком и шансом для Вернидуба. Это все не оптимальные варианты с большими рисками, но сегодня ничего лучшего не найти. В противном случае – еще большее падение".

Паблик "Друзья Динамо" вспоминает Игорю Суркису слова перед первым матчем Михайличенко. Действительно, 2 очка за 3 тура – это не раскачка, это нечто гораздо хуже".

Все так критикуют Миколенко за его подарок соперникам, но интересно и то, почему Бойко так подставил своего партнера, столь долго мешкая с выбрасыванием мяча, чтобы потом отдать под прессинг 2-4 игроков?

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий критикует Тамаша Кадара и считает, что матчем против Десны команда сказала тренеру, чтобы тот ушел. Мол, повторяется ситуация первого увольнения, когда Михайличенко проиграл Трабзонспору в квалификации ЛЧ. "Они его уже не то только не уважают, они его уже ненавидят. Слили тогда, сольют и сейчас. Наступила революционная ситуация".

Он также ранее в дискуссиях с российским комментатором Андроновым, который способствовал трансферу Жерсона Родригеса, намекал – готов привезти гораздо более профессиональных тренеров из Германии.

Ольшанецкий предполагает, что это может быть такой хитрый ход Суркиса, чтобы избавиться от динозавров в клубе. "Эти же футболисты, за исключением нескольких, порвут Десну при желании".

Агент Вячеслав Заховайло, с которым вышеупомянутый менеджер хотел бы поработать в Динамо, отмечает вклад бывших динамовцев в победу Десны и дает суровую оценку: "Банда сбитых летчиков. Мне как киевлянину стыдно. Уверен, что за 3 недели невозможно разучиться играть в футбол" .

Журналист издания "Футбол" Андрей Шахов считает, что нельзя публично критиковать Суркисов, чтобы с Динамо не произошло то, что с другими легендарными спортивными клубами Киева, которые просто исчезли. Он сомневается, что есть много желающих вкладывать миллионы в эту команду. "Вы уверены, что Динамо не повторит судьбу Днепра и Металлиста?" – также спрашивает журналист, полагающий, что братья Суркисы делают ошибки не только в плане назначений для первой команды.

Блогер Михаил Смоловой намекает, что против Мальме помогут только иконы с ликом предыдущего наставника Динамо.

Болельщики иронизируют, что история с "динамовскими сердцами" в роли тренеров может продолжаться еще очень долго.

А еще Динамо же сохраняет шансы попасть в первую шестерку и побороться за еврокубки. Печальный сарказм.

Немного грубо. Даже новички УПЛ, Колос из Коваливки, стоят выше в турнирке, чем киевляне.

Перепрочтение знаменитого произведения Александра Довженко.

Бардак в игре и результатах – на фанатов Динамо, которые заждались побед, больно смотреть.

Мне искренне обидно за Динамо. Потому что, то что последствия будут для всего украинского футбола. А радуются и ехидничают лишь недалекие люди. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 15, 2019

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что не стоит злорадствовать, ведь проблемы Динамо ударят по всему нашему футболу. Предвкушения старта наших клубов в групповых раундах еврокубков – довольно тревожные.