Головні новини футболу 16 вересня: Ярмоленко не переміг в АПЛ, Манчестер Сіті назвав склад на Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 вересня.

Україна та українці

Андрій Ярмоленко знову вийшов у стартовому складі Вест Хема на матч АПЛ, але не допоміг своїй команді перемогти. Українець провів на полі 60 хвилин, а "молотобійці" після його заміни в меншості втримали нічию з Астон Віллою. Тренер відзначив важливість Ярмоленка для гри Вест Хема.

Євген Шахов доклався до несподіваного успіху Лечче на полі Торіно. Роман Яремчук назвав причини своєї шаленої результативності на початку сезону. "Зінченко уособлював летаргічний Ман Сіті": англійські ЗМІ та фани громлять українця за "ганебний виступ" перед Шахтарем.

Олександр Рябоконь завдяки сенсаційній перемозі над Динамо здобув нагороду найкращого тренера 7 туру УПЛ. "У Динамо революційна ситуація", або Михайличенко отримав сумний вердикт від гравців: реакція на новий антирекорд киян.

Чорноморець прийняв відставку Ангела Червенкова з посади головного тренера.

Ліга чемпіонів

Манчестер Сіті оголосив список гравців, які летять у Харків на матч першого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря – Олександр Зінченко на борту. На цей матч продано вже 35 тисяч квитків. Шахтар отримає чималий грошовий бонус від УЄФА за участь в єврокубках.

Кіліан Мбаппе та Неймар пропустять матч ПСЖ проти Реала. Мадридці також поповнили свій лазарет – туди потрапив Марсело. А от Ліонель Мессі має шанс повернутися на поле – аргентинець потрапив у заявку Барселони на гру з Борусією. Ліверпуль ризикує втратити зірку на поєдинок з Наполі.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів.

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