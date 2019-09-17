Вест Хэм в меньшинстве сыграл вничью с Астон Виллой – Ярмоленко провёл на поле 60 минут

Последний матч 5-го тура АПЛ между Астон Виллой и Вес Хэмом завершился без голов.

Вест Хэм активнее начал встречу, уже на 5-й минуте нанеся первый удар – это Ярмоленко пробивал из пределов штрафной после скидки от Алле, но Энгельс заблокировал его выстрел. Через три минуты в игру пришлось вступать голкиперу Хитону, хотя удар Нобла со средней дистанции не был сильным. Астон Вилла ответила шикарным моментом на 15-й минуте: Грилиш прорвался по правому флангу и подал на ближнюю штангу, а Уэсли опередил защитников и замкнул головой – мяч пролетел рядом с крестовиной.

Вест Хэм не имел существенного преимущества над хозяевами, однако каждую свою атаку старался довести до логического завершения. Так, на 16-й минуте Ярмоленко метров с 25-ти пробил мимо правого угла ворот, а на 21-й быстрая атака "молотобойцев" левым флангом завершилась ударом Алле головой – рядом со штангой! Неточным был и дальний выстрел Райса на 26-й. "Вилланы" проснулись на 30-х минутах, но уровень остроты их моментов был невысоким – можно вспомнить разве что замыкание кросса Гильбером и дальний выстрел МакГинна, но в обоих случаях Фабински легко ловил мяч.

Завершение первого тайма было за бирмингемцами. Подопечные Дина Смита стали действовать настойчивее, что вылилось в несколько опасных эпизодов у ворот гостей. На 41-й минуте лишь своевременный выход Фабиански спас Вест Хэм от замыкания подачи Хоты в исполнении Эль-Гази (поляк кулаком ещё и отправил его в нокаут), а перед свистком на перерыв он потянул прекрасный дальний удар с рикошетом под левую штангу – правда, арбитры заметили там офсайд. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

На старте второго тайма Астон Вилла пошла вперёд, заставив серьёзно понервничать Вест Хэм. Началось всё на 47-й минуте дальним ударом Грилиша мимо, но по-настоящему жарко было на 52-й, когда Фабиански вынес прострел Джека на ногу МакГинн – шотландец метров с 20-ти тут же пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. На 58-й же МакГинн принял заброс на линии штрафной, положил корпус и выстрелил ещё раз – на этот раз в створ, но Фабиански поймал мяч. У "молотобойцев" за этот период можно вспомнить разве что заблокированный удар Райса и несколько кроссов без завершения.

На 60-х минутах тренеры обеих команд решили освежить свои правые фланги. Дин Смит снял Хоту, выпустив Эль-Мухаммади, а Мануэль Пелагрини вместо инертного Ярмоленко поднял Форналса. Впрочем, очень быстро аргентинец вынужден был проводить ротацию и слева, ведь на 67-й минуте вторую жёлтую карточку получил фулбек Масуаку – из-за его невнимательности пришлось усадить на скамейку Андерсона и закрывать дыру Сабалетой. Все эти перестановки никак не помогли созданию острых моментов. К 80-й минуте болельщики увидели лишь несколько неплохих кроссов без замыкания и ряд заблокированных ударов, а также крайне неточный выстрел Форналса из-за пределов штрафной.

Эндшпиль поединка получился весёлым. Обе команды пытались вырвать победу, что вылилось в атаку на атаку. Острее выбегал Вест Хэм, но удары Форналса и Нобла были заблокированы, а большинство кроссов было перехвачено хозяевами. Бирмингемцы сильнее действовали на последних минутах – так, на 89-й Грилиш пытался замкнуть скидку Эль-Мухаммади на дальнюю штангу, но прямо перед ней он не смог попасть по мячу. На 90-й же Уэсли выстрелил низом из-за пределов штрафной точно в руки Фабиански, а "молотобойцы" уже в компенсированное время ответили моментом, в завершении которого Форналс перед воротами выкатил пас под удар Алле – впрочем, передача оказалась слишком слабой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Вест Хэм набрал восемь очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице, а Астон Вилла с четырьмя зачётными баллами в активе расположилась на семнадцатой строчке.