Главные новости 23 апреля: Зинченко громит Мудрика в АПЛ, повороты судьбы Лунина в Реале
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 апреля.
Англия
Арсенал забил Челси 5 голов и оторвался от Ливерпуля на вершине АПЛ. Михаил Мудрик провалился, а Александр Зинченко сыграл 25 минут. Два игрока АПЛ арестованы по обвинению в изнасиловании. Илья Забарный получил вердикт от наставника Борнмута после фиаско с Астон Виллой.
Украина
УЕФА согласовал расширение заявки на Евро-2024, а потому Сергей Ребров сможет взять больше игроков в сборную Украины. Два украинских арбитра будут работать на турнире.
Георгий Судаков остается мечтой Наполи – после угроз Шахтера итальянцы нашли альтернативу в звездном аргентинце. Украинская команда примет участие в лиге Пике – известный блогер позвал на помощь Шевченко.
Лунин
Куртуа ошарашил Лунина датой своего возвращения на поле. Анчелотти планирует посадить Андрея в запас.
"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной. Лунин имеет предложения от трех топ-клубов – испанский журналист очертил перспективы украинца в Реале.