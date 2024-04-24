Англия

Арсенал забил Челси 5 голов и оторвался от Ливерпуля на вершине АПЛ. Михаил Мудрик провалился, а Александр Зинченко сыграл 25 минут. Два игрока АПЛ арестованы по обвинению в изнасиловании. Илья Забарный получил вердикт от наставника Борнмута после фиаско с Астон Виллой.

Украина

УЕФА согласовал расширение заявки на Евро-2024, а потому Сергей Ребров сможет взять больше игроков в сборную Украины. Два украинских арбитра будут работать на турнире.

Георгий Судаков остается мечтой Наполи – после угроз Шахтера итальянцы нашли альтернативу в звездном аргентинце. Украинская команда примет участие в лиге Пике – известный блогер позвал на помощь Шевченко.

Лунин

Куртуа ошарашил Лунина датой своего возвращения на поле. Анчелотти планирует посадить Андрея в запас.

"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной. Лунин имеет предложения от трех топ-клубов – испанский журналист очертил перспективы украинца в Реале.