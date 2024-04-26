В четверг, 25 апреля, Рома была вынуждена доиграть матч 32-го тура чемпионата Италии с Удинезе, который был прерван на 72-й минуте полторы недели назад. Римский клуб просил о переносе доигровки, но Лига ему отказала.

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"Я разговаривал с ребятами и в шутку сказал, что понятия не имею, что мне нужно делать. Я никогда не готовился к двадцати минутам матча. Я решил выпустить такое количество игроков в атаку, потому что знал: в любой момент смогу произвести замену и сбалансировать состав – все ребята были доступны и были готовы. Мне понравился этот опыт из-за того, как он закончился. Удача нас вознаградила.

Мы добыли три очень важных очка, но в то же время очень разочарованы обстоятельствами. У нас сейчас серия сложных матчей и мы чувствовали, что имеем право попросить о переносе этой встречи в Удине для того, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с Байером. Но нам отказали! Теперь мы должны играть против непобедимых чемпионов Бундеслиги, имея на один день отдыха меньше. Думаю, это уникальный прецедент в Италии – когда команда не получает подобную помощь", – цитирует Де Росси Gazzetta dello Sport.

Рома дожала Удинезе (2:1) и оторвалась от Аталанты на четыре очка в турнирной таблице. По итогам 33 туров римляне занимают пятую строчку.

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