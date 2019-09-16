Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" объявили список игроков, которые летят в Харьков

Официальный сайт английского клуба опубликовал список игроков, которых Хосеп Гвардиола возьмет с собой на первый матч группового этапа Лиги чемпионов в Харьков.

Манчестер Сити на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые отправляются на матч первого тура Лиги чемпионов против донецкого Шахтера в Харьков.

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Среди заявленных игроков: Клаудио Браво, Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Родриго Эрнандес, Кевидн де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Анхелиньо, Бенжамен Мэнди, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Скотт Карсон, Эрик Гарсия. Отметим, что в список не попали травмированные Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

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Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.