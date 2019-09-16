Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа подписал новый контракт с клубом.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа до 2023 года.

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Испанец стал наследником Эдвина ван дер Сара, перебравшись на Олд Траффорд сразу после ухода голландца в 2011 году. За это время он выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и дважды Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.

В сезоне 2019/20 "красные дьяволы" будут выступать в групповом этапе Лиги Европы. Они сыграют против Астаны, Партизана и АЗ.

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