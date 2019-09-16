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ПСЖ – Реал: Мбаппе и Неймар пропустят матч Лиги чемпионов

15:48 122 Читати українською
ПСЖ – Реал: Мбаппе и Неймар пропустят матч Лиги чемпионов
Неймар и Мбаппе / AS

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар не помогут своему клубу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

 

Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар не сыграют против Реала в матче первого тура Лиги чемпионов, передает AS.

Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром

Французский форвард еще не восстановился после травмы бедра, а бразилец пропустит игру с мадридским клубом из трехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитров по итогам поединка 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против Манчестер Юнайтед (1:3). Интересно, что оба игрока входят в число трансферных целей Реала следующим летом.

Реал сможет позволить себе Неймара или Мбаппе следующим летом – известно, кому отдает предпочтение руководство "бланкос"

Напомним, Мбаппе в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах за ПСЖ, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей. Неймар впервые сыграл за парижан в новом сезоне в субботу, забив победный мяч в ворота Страсбур (1:0). Добавим, что матч ПСЖ – Реал состоится 18 сентября, начало в 22:00.

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Лига чемпионов ПСЖ - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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