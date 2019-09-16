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Шахтер – Манчестер Сити: на матч Лиги чемпионов продано уже 35 000 билетов

18:13 50 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: на матч Лиги чемпионов продано уже 35 000 билетов
Шахтер – Манчестер Сити / ФК Шахтер

Дебютная игра "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вызвала немалый ажиотаж у болельщиков.

 

За два дня до поединка донецкий Шахтер реализовал уже более 35 000 билетов на матч с Манчестер Сити, сообщили "горняки" на своей странице в Фейсбук. В кассах остается меньше 5 000 пропусков всех категорий.

"40 000 хозяев на 11 гостей! Давайте сделаем это вместе!", – призывает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити билеты на футбол
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