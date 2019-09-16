toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Наполи – Ливерпуль: Робертсон может пропустить матч Лиги чемпионов

16 сентября 22:27 21 Читати українською
Наполи – Ливерпуль: Робертсон может пропустить матч Лиги чемпионов
Эндрю Робертсон / Sky Sports

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон, скорее всего, не сыграет в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

 

Эндрю Робертсон не присутствовал на тренировке Ливерпуля, о чем сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Анчелотти рассказал, как Наполи может победить Ливерпуль

"Энди не тренировался с нами сегодня. Посмотрим, сыграет ли он. Это не радикальная мера, а скорее решение поберечь его, но не уверены на 100%, что он выйдет на поле", – цитирует наставника официальный сайт Ливерпуля.

Матч Наполи – Ливерпуль состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов

blog_ava
Астон Вилла – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ при участии Ярмоленко
16 сентября
984
Теги
Лига чемпионов Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Наполи - Ливерпуль Наполи Наполи Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
50
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук