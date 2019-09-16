Наполи – Ливерпуль: Робертсон может пропустить матч Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон, скорее всего, не сыграет в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

Эндрю Робертсон не присутствовал на тренировке Ливерпуля, о чем сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

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"Энди не тренировался с нами сегодня. Посмотрим, сыграет ли он. Это не радикальная мера, а скорее решение поберечь его, но не уверены на 100%, что он выйдет на поле", – цитирует наставника официальный сайт Ливерпуля.

Матч Наполи – Ливерпуль состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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