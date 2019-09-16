Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира – Ливерпуль может сыграть с экзотическим оппонентом

Турнир пройдет с 11 по 21 декабря этого года в Катаре.

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт ФИФА. В турнире примут участие 7 клубов.

В первом раунде клубного чемпионата мира сыграют Аль-Садд из Катара и Иенген Спорт из Новой Каледонии. Победитель пары в четвертьфинале встретится с мексиканским Монтерреем. В другом матче 1/4 финала сыграют тунисский Эсперанс и победитель азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.

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Победитель Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль начнет выступления на турнире в полуфинале, где соперником мерсисайдцев будет победитель пары Монтеррей – Аль-Садд / Иенген Спорт. В другом полуфинале победитель Копа Либертадорес сразится с сильнейшим в паре Эсперанс – победитель Лиги чемпионов АФК.

Напомним, клубный Чемпионат мира-2019 пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре. В прошлом году победителем клубного мундиаля стал Реал, победивший в финальном матче Аль-Айн со счетом 4:1.

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