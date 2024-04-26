ÖFB выдвинула Баварии требование выплатить ей 15 миллионов евро за досрочный уход Ральфа Рангника с поста главного тренера сборной Австрии. Как информирует Salzburger Nachrichten, Австрийская федерация футбола будет готова снизить свои требования до 10 млн евро.

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ÖFB не намерена расставаться с тренером, который, по её мнению, идеально подходит для работы со сборной Австрии. Напомним, что Ральф тренирует австрийскую сборную с лета 2022 года.

Тем временем фанаты Баварии написали петицию против приглашения Рангника в мюнхенский клуб. Её подписали уже более 6 тысяч болельщиков. Фанаты Баварии считают, что футбол Рангника подходит только для команд-аутсайдеров – он привык добиваться успеха при помощи контратак. По этой причине Ральф провалился в Манчестер Юнайтед, но успешно проявляет себя в сборной Австрии.

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