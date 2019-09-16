Месси попал в заявку на матч против Боруссии Д

Форвард Барселоны Лионель Месси может вернуться на поле в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д.

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д. Лионель Месси отправится с командой в Дортмунд.

Месси вернулся к тренировкам с Барселоной перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд

Аргентинец еще не выходил на поле в сезоне 2019/20 из-за травмы икроножной мышцы, а "блаугранас" не лучшим образом начали кампанию в Ла Лиге, дважды потеряв очки в четырех турах.

Поединок Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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