Пеллегрини отметил важность Ярмоленко для игры Вест Хэма

Главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини рассказал о выдающейся роли игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко в своей команде.

"В прошлом сезоне у нас было много исполнителей на одной позиции, которые не могли играть – Уилшир, Лансини, Ярмоленко.

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Ярмоленко отличается от Лансини. Возможно, Андрей на шаг позади Мануэля в плане игрового тонуса, ведь Лансини сыграл в последних 8-9 матчах, Ярмоленко же вернулся лишь несколько недель назад.

Уверен, что, как и Лансини, Ярмоленко улучшит свои показатели благодаря нескольким сыгранным матчам подряд. Андрей – техничный игрок, он имеет большое влияние на половине поля соперника", – сказал Пеллегрини в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

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Напомним, сегодня "молотки" поедут в гости к Астон Вилле в рамках пятого тура АПЛ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.