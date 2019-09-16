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Марсело получил травму в матче против Леванте и выбыл на неопределенный срок

17:16 11 Читати українською
Марсело получил травму в матче против Леванте и выбыл на неопределенный срок
Марсело / Reuters

Защитник Реала Марсело пропустит ближайшие матчи команды из-за повреждения.

 

Марсело выбыл на неопределенный срок из-за травмы шеи, информирует официальный сайт Реала.

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Отметим, что бразилец получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги против Леванте, который завершился победой Реала (3:2).

Напомним, что уже в среду, 18 сентября, Реал начнет участие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов матчем против ПСЖ.

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ПСЖ - Реал Мадрид Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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