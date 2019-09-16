Марсело получил травму в матче против Леванте и выбыл на неопределенный срок

Защитник Реала Марсело пропустит ближайшие матчи команды из-за повреждения.

Марсело выбыл на неопределенный срок из-за травмы шеи, информирует официальный сайт Реала.

ПСЖ – Реал: Мбаппе и Неймар пропустят матч Лиги чемпионов

Отметим, что бразилец получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги против Леванте, который завершился победой Реала (3:2).

Напомним, что уже в среду, 18 сентября, Реал начнет участие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов матчем против ПСЖ.

Реал едва не упустил победу над Леванте в дебютном матче Азара – Бензема оформил дубль