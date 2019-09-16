Лечче с Шаховым неожиданно победил Торино

В матче 3 тура Серии А Лечче смог сотворить сенсацию в Турине. Евгений Шахов вышел на замену.

Лечче в матче 3 тура Серии А сыграл на выезде против Торино. Евгений Шахов появился на 81-й минуте матча, когда счет уже был 2:1 в пользу гостей. В первом тайме Фариас дважды пробил по воротам хозяев, и со второй попытки попал.

После перерыва Андреа Беллотти сумел реализовать пенальти, но на 73-й минуте Манкозу с края штрафной удачно сыграл на добивании и принес своей команде сенсационную победу.

Торино находится на 6 позиции в турнирной таблице, набрав 6 очков, Лечче имеет в активе 3 пункта и занимает 18 место.

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